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Льготную ипотеку в России продлили до июля 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lgotnuyu-ipoteku-v-rossii-prodlili-do-iyulya-2024-goda
Льготную ипотеку в России продлили до июля 2024 года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 15 декабря сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства подчеркнул, что программу льготной ипотеки в РФ будут сворачивать, но постепенно.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ней будет чуть повыше — увеличится до 8%», — цитирует Путина RT.

Президент добавил, что в стране расширят доступ к семейной ипотеке. Сейчас ее могут получать только те семьи, где дети родились с 2018 года. Путин предложил обеспечить доступ к семейной ипотеке по ставке в 6% для семей, в которых минимум два ребенка, не достигших возраста 18 лет. Президент поручил отработать этот вопрос как можно быстрее и приступить к его реализации.

Кроме того, глава государства предложил предоставлять для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей льготную ипотеку по ставке 2%.

Читайте также: Краснодарский край занял 69 место среди регионов РФ по доступности ипотеки.

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