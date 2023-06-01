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Льготники получат скидку до 50% на оплату счетов за коммунальные услуги

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/lgotniki-poluchat-skidku-do-50-na-oplatu-schetov-za-kommunalnye-uslugi
Льготники получат скидку до 50% на оплату счетов за коммунальные услуги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Россияне, имеющие льготы, смогут платить за ЖКУ на 30-50% меньше, чем остальные граждане.

По данным Минстроя РФ, государство будет компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не жильцам, как сейчас. Осуществить это планируют при помощи нового электронного домена «ЖКХ и городская среда», где будут собраны сервисы для возмещения затрат при оплате ЖКУ тем, кто имеет право на меры поддержки от государства.

Субсидии будут выдавать в виде электронного сертификата, который можно назвать скидкой. Человек оплатит по счету меньше, а компенсацию РСО направит государство. Льготы на оплату ЖКУ получают инвалиды, ветераны труда, ветераны войны. Субсидии получат граждане, доля расходов которых на оплату коммуналки превышает предельно допустимую.

Предполагается, что в зависимости от категории льготники будут оплачивать коммунальные услуги на 30-50% меньше их стоимости. В Минстрое отметили, что цифровая инновация будет способствовать сокращению задолженности за ЖКУ. Правило вступит в силу не ранее 2024 года, пишут «Известия».

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