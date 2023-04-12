Лежал на дороге: пенсионер раздавил машиной мужчину в Тимашевском районе
Происшествия
12.04.2023 11:24
ДТП, в котором погиб 37-летний мужчина, произошло 11 апреля около 23:00 на подъезде к хутору Ленина.
По предварительным данным, 70-летний водитель Hyundai Accent наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. Сообщается, что на его одежде не было световозвращающих элементов.
От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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