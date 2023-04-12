Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Лежал на дороге: пенсионер раздавил машиной мужчину в Тимашевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lezhal-na-doroge-pensioner-razdavil-mashinoj-muzhchinu-v-timashevskom-rajone
Лежал на дороге: пенсионер раздавил машиной мужчину в Тимашевском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погиб 37-летний мужчина, произошло 11 апреля около 23:00 на подъезде к хутору Ленина.

По предварительным данным, 70-летний водитель Hyundai Accent наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. Сообщается, что на его одежде не было световозвращающих элементов.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: женщина на иномарке насмерть сбила 5-летнюю девочку в Краснодарском крае.

Статьи
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Как перестать сутками сидеть в телефоне
Как перестать сутками сидеть в телефоне
Шоколадный кулич на Пасху
Шоколадный кулич на Пасху
«Белок молодости»: продукты, содержащие природный коллаген
«Белок молодости»: продукты, содержащие природный коллаген
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи спасатели вынесли из леса туристку, которая сломала ногу на мокрой тропе к Агурским водопадам
  2. Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
  3. В Адыгее 10-летняя девочка подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла
  4. Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
  5. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях