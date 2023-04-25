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Летом на пляжах Сочи будут работать 750 спасателей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/letom-na-plyazhah-sochi-budut-rabotat-750-spasatelej
Летом на пляжах Сочи будут работать 750 спасателей
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи летом откроются 180 пляжей. В рамках подготовки к курортному сезону в городе прошли семинары для матросов-спасателей.

Матросы-спасатели проходят специальный отбор и обучение. Для работы на пляже они должны хорошо плавать, нырять и уметь оказывать первичную медпомощь. Переаттестацию спасатели проходят каждый год.

Сейчас подготовка пляжной инфраструктуры для отдыха завершена на 50%. С мая пляжи постепенно будут приступать к работе. К 1 июня все пляжи заработают в полном объеме.

В Сочи 35 пляжей уже прошли добровольную классификацию по национальным стандартам и получили «Синие флаги», подтверждающие высший стандарт качества в отрасли, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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