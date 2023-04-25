Летом на пляжах Сочи будут работать 750 спасателей
Общество
25.04.2023 17:06
В Сочи летом откроются 180 пляжей. В рамках подготовки к курортному сезону в городе прошли семинары для матросов-спасателей.
Матросы-спасатели проходят специальный отбор и обучение. Для работы на пляже они должны хорошо плавать, нырять и уметь оказывать первичную медпомощь. Переаттестацию спасатели проходят каждый год.
Сейчас подготовка пляжной инфраструктуры для отдыха завершена на 50%. С мая пляжи постепенно будут приступать к работе. К 1 июня все пляжи заработают в полном объеме.
В Сочи 35 пляжей уже прошли добровольную классификацию по национальным стандартам и получили «Синие флаги», подтверждающие высший стандарт качества в отрасли, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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