Лето уже близко: до +27 °С потеплеет в Краснодарском крае 11 апреля

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани будет переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром возможен туман. В горах возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +8…13 °С, днем +22…27 °С. В предгорных районах на юго-востоке региона ночью похолодает до +2…7 °С. В горах днем +12…17 °С.

На Черноморском побережье в четверг преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9…14 °С, днем +18…23 °С.

В Краснодаре 11 апреля осадков не прогнозируют. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью похолодает до +10…12 °С, а днем воздух прогреется до +23…25 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: вода в море у берегов Сочи и Геленджика прогрелась до +14 °С. Комфортной для купания морская вода считается в районе 21-22°C. Обычно таких значений в Краснодарском крае она достигает к середине июня.