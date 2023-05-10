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Летняя Спартакиада молодежи Кубани пройдет в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/letnyaya-spartakiada-molodezhi-kubani-projdet-v-krasnodare
Летняя Спартакиада молодежи Кубани пройдет в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония открытия пройдет 17 мая на арене «Баскет-Холл». В ней примут участие около 3 тыс. человек.

«В соревнованиях примут участие команды всех 44 муниципальных образований. Они определят сильнейших в 42 видах программы по 29 видам спорта. Результаты командного первенства определят по четырем группам», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Он отметил, что летнюю Спартакиаду молодежи Кубани проводят для формирования сборной края и вовлечения жителей региона в занятия спортом и физкультурой.

В день открытия Спартакиады пройдут соревнования о восьми видам спорта: самбо, дзюдо, тяжелая атлетика, шахматы, спортивная борьба, танцевальный спорт, плавание и художественная гимнастика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в следующем году центры единоборств появятся во всех районах Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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