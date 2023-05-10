В следующем году центры единоборств появятся во всех районах Краснодарского края

Строительство центров единоборств в регионе обсудили во время совещания под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

«На сегодняшний день в крае уже ввели в эксплуатацию 14 таких объектов. До конца 2024 года центры единоборств должны быть построены во всех районах», — сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что в крае ведут активное строительство спортивных объектов. В центрах единоборств создают все условия, чтобы молодые люди могли освоить навыки спортивной борьбы и укрепить свое здоровье.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов сказал, что в этом году в регионе построят еще 13 центров единоборств. Они появятся в Сочи, Новороссийске, Тимашевске, Апшеронске, Ейске, Курганинске, Тимашевске, поселке Мостовском, селе Белая Глина, а также станицах Староминской, Щербиновской, Полтавской и Отрадной.

Сейчас на Кубани строят восемь центров единоборств. Кроме того, специалисты завершают подготовку для начала возведения еще девяти объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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