Летняя серия зарядок стартует на Пушкинской площади в Краснодаре

Акция «Zарядка.КРД» продлится весь июнь. Присоединиться к зарядке может любой желающий каждую субботу в 8:30

В эту субботу, 3 июня мастер-класс на Пушкинской площади проведет чемпионка мира по тайскому боксу, неоднократный победитель краевых соревнований, ЮФО, двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионатов мира и Европы Валерия Албул, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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