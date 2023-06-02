Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Летняя серия зарядок стартует на Пушкинской площади в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/letnyaya-seriya-zaryadok-startuet-na-pushkinskoj-ploshhadi-v-krasnodare
Летняя серия зарядок стартует на Пушкинской площади в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Акция «Zарядка.КРД» продлится весь июнь. Присоединиться к зарядке может любой желающий каждую субботу в 8:30

В эту субботу, 3 июня мастер-класс на Пушкинской площади проведет чемпионка мира по тайскому боксу, неоднократный победитель краевых соревнований, ЮФО, двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионатов мира и Европы Валерия Албул, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Чистяковской роще Краснодара 4 июня пройдет детский благотворительный праздник.

Статьи
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Пять причин есть клубнику в сезон
Пять причин есть клубнику в сезон
Панкреатит: виды, симптомы и лечение
Панкреатит: виды, симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях