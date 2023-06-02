В Чистяковской роще Краснодара 4 июня пройдет детский благотворительный праздник

Праздник «Радуга красок» проведут в честь Международного дня защиты детей. Мероприятия начнутся с 12:00 на большой сцене Чистяковской рощи.

Для детей приготовили шоу мыльных пузырей, конкурс рисунков на асфальте, выставку работ народных промыслов, а также познавательные мастер-классы.

Кроме того, дети из многодетных семей краевой столицы покажут свои творческие номера. В завершении праздника состоится пенная дискотека, сообщает пресс-служа администрации Краснодара.

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