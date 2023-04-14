Летний сезон на одном из горнолыжных курортов Сочи начнется с 28 апреля

С 21 по 27 апреля на курорте «Роза Хутор» прекратят работать основные канатные дороги и аттракцион «Родельбан». В эти дни подняться в горы на территории курорта можно будет только на подъемнике «Стрела», который доставит туристов в Розу Долины на высоту 1,6 тыс. метров над уровнем моря.

Канатные дороги «Заповедный лес», «Олимпия» и «Кавказский экспресс», а также кресельный подъемник «Волчья Скала» возобновят работу с 28 апреля — в день начала летнего сезона на курорте «Роза Хутор». Аттракцион «Родельбан» начнет работать с 29 апреля, а подъемник «Эдельвейс» — с 1 мая.

В этом году в горах Красной Поляны будет доступно большое количество пеших маршрутов, в том числе с возможностью подняться на высоту 2,5 тыс. метров на хребте Аибга. Оттуда можно увидеть не только Черное море, но и Абхазию. Кроме того, снова откроют парк водопадов «Менделиха», где находится крупнейший водопад Краснодарского края — «Золотой», сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

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