Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Летний сезон на одном из горнолыжных курортов Сочи начнется с 28 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/letnij-sezon-na-odnom-iz-gornolyzhnyh-kurortov-sochi-nachnetsya-s-28-aprelya
Летний сезон на одном из горнолыжных курортов Сочи начнется с 28 апреля
Фото пресс-службы курорта "Роза Хутор"

С 21 по 27 апреля на курорте «Роза Хутор» прекратят работать основные канатные дороги и аттракцион «Родельбан». В эти дни подняться в горы на территории курорта можно будет только на подъемнике «Стрела», который доставит туристов в Розу Долины на высоту 1,6 тыс. метров над уровнем моря.

Канатные дороги «Заповедный лес», «Олимпия» и «Кавказский экспресс», а также кресельный подъемник «Волчья Скала» возобновят работу с 28 апреля — в день начала летнего сезона на курорте «Роза Хутор». Аттракцион «Родельбан» начнет работать с 29 апреля, а подъемник «Эдельвейс» — с 1 мая.

В этом году в горах Красной Поляны будет доступно большое количество пеших маршрутов, в том числе с возможностью подняться на высоту 2,5 тыс. метров на хребте Аибга. Оттуда можно увидеть не только Черное море, но и Абхазию. Кроме того, снова откроют парк водопадов «Менделиха», где находится крупнейший водопад Краснодарского края — «Золотой», сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Читайте также: горнолыжный сезон в горах Сочи продлится до 10 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Статьи
Что такое абьюз и как остановить абьюзера?
Что такое абьюз и как остановить абьюзера?
«Титаник»: история крушения в 10 фактах
«Титаник»: история крушения в 10 фактах
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
  2. У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
  3. Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях