Летний кинотеатр и фонтан построят на набережной реки Мацеста в Сочи

Об этом 25 февраля сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

«Дальнейшие планы развития территории сформировали на рабочем обходе. Для удобства горожан и туристов, которые предпочитают активный отдых, все спортивные объекты сквера отразим на информационных щитах. Планируем разместить на променаде специальные указатели с историческими сведениями», — написал глава Сочи в Telegram.

Также рабочие уберут инженерные коммуникации, которые проложены вдоль дороги, в декоративный короб.

«Поручил проработать вопрос строительства на набережной фонтана и летнего кинотеатра под открытым небом. Идею подсказали жители микрорайона, и мы обязательно ее воплотим», — добавил Копайгородский.

Читайте также: новую набережную обустроят в микрорайоне Кудепста в Сочи.