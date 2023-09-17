Летние ограничения для грузовиков от Горячего Ключа до Джубги снимут 18 сентября

Летом грузовикам весом более 15 т был запрещен проезд по трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги с пятницы до воскресенья и в праздничные дни.

В связи с окончанием пикового сезона в Краснодарском крае эти ограничения снимут.

«Действовавшие летом ограничения на участке М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги для автомобилей массой более 15 тонн прекращают действие с 18 сентября», — сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничение для большегрузов ввели 28 апреля. Эти меры призваны выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, снизив риск аварий на этом участке.