Летнее кафе открылось на смотровой площадке в парке «Краснодар»

Об открытии новой локации в парке «Краснодар» сообщили утром 7 сентября.

Отличительной особенностью летнего кафе стали белые изогнутые столики среди деревьев и открывающийся вид на стадион «Краснодар».

Кафе расположено напротив стадиона и билетных касс на смотровой площадке, рядом с энергоцентром.

Работает кафе ежедневно с 9:00 до 21:00. Гостям предлагают мороженое, кофейные напитки, лимонады, молочные коктейли, горячие сэндвич-роллы и сладкие донаты, сообщает Telegram-канал «Парк «Краснодар».

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