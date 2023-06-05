Летевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неполадок двигателя

Инцидент произошел 5 июня с лайнером авиакомпании Utair, выполнявшим рейс Сургут — Сочи.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, на борту самолета сработал датчик температурного режима двигателя. Командир экипажа воздушного судна принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку в аэропорту Сургута.

На борту самолета находились 180 пассажиров. Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Авиакомпания направит резервный борт, на котором пассажиры смогут улететь в Сочи. Ориентировочное время вылета из Сургута около 20:30 по московскому времени, сообщает ТАСС.

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