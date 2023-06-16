Летевший в Сочи самолет совершил аварийную посадку в Саратове
Происшествия
16.06.2023 20:00
Инцидент произошел 16 июня с самолетом № 2047 Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, который совершал рейс Домодедово — Сочи.
По данным представителя аэропорта «Гагарин» в Саратове, лайнер совершил незапланированную посадку в 19:08. С пассажирами работает представитель авиакомпании.
По предварительных данным источника, знакомого с ситуацией, самолет сел по техническим причинам. На борту находились 178 человек. Пострадавших нет, сообщает портал «Взгляд-инфо».
Читайте также: Росавиация согласовала дополнительный воздушный коридор для Юга России.