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Летевший в Сочи самолет из-за непогоды ушел на посадку на запасной аэродром

Происшествия
10.10.2022 06:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/letevshij-v-sochi-samolet-iz-za-nepogody-ushel-na-posadku-na-zapasnoj-aerodrom
Летевший в Сочи самолет из-за непогоды ушел на посадку на запасной аэродром
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

Инцидент произошел вечером 9 октября с рейсом Красноярск — Сочи авиакомпании «Россия».

Из-за неблагоприятных метеоусловий в Сочи командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Самолет должен был приземлиться на курорте в 20:21, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с вечера 9 октября и до конца суток, а также 10 октября на местами в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

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