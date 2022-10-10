Летевший в Сочи самолет из-за непогоды ушел на посадку на запасной аэродром

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Инцидент произошел вечером 9 октября с рейсом Красноярск — Сочи авиакомпании «Россия».

Из-за неблагоприятных метеоусловий в Сочи командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Самолет должен был приземлиться на курорте в 20:21, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с вечера 9 октября и до конца суток, а также 10 октября на местами в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.