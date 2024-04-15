Летевший из Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за разлитого чая

Инцидент произошел утром 12 апреля на борту авиарейса Сочи — Москва в аэропорту Шереметьево.

По данным источника, при заходе на посадку второй пилот случайно пролил чай на пульт ATC. Из-за этого сгорел блок TCAS. Пассажиры почувствовали запах гари. После выключения TCAS запах пропал.

Экипаж доложил об этом диспетчеру. Тот подтвердил, что данные о высоте полета рейса отсутствуют. После этого пилоты запросили у него приоритетный заход на посадку. В аэропорту объявили тревогу с синим кодом. Посадка самолета прошла в обычном режиме.

После замены пульта ATC воздушное судно снова допустили к полетам. К расследованию авиаинцидента подключилась комиссия Росавиации, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

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