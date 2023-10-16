Летевший из Сочи самолет попал под ракетный обстрел при посадке в Тель-Авиве

Инцидент произошел с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс № 7023 Сочи — Тель-Авив.

По данным Telegram-канала Aviaincident, самолет вылетел из Сочи в 19:15. Через 2,5 часа борт достиг пункта назначения и приготовился заходить на посадку аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В этот момент палестинские формирования нанесли ракетный удар по аэропорту. Средства ПВО Израиля открыли ответный огонь.

Израильские диспетчеры изменили курс захода на посадку лайнера и вывели его из опасной зоны. После чего самолет благополучно приземлился.

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