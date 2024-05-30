Летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился в Минводах

Авиационный инцидент произошел 30 мая. В результате него никто не пострадал.

По предварительным данным, экипаж авиарейса компании «Россия» Санкт-Петербург — Сочи во время полета принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за технических причин.

По факту экстренной посадки пассажирского самолета организовали проведение проверки. В аэропорту проводят прием пассажиров. По итогам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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