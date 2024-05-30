Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился в Минводах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/letevshij-iz-sankt-peterburga-v-sochi-samolet-ekstrenno-prizemlilsya-v-minvodah
Летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился в Минводах
Фото Южной транспортной прокуратуры

Авиационный инцидент произошел 30 мая. В результате него никто не пострадал.

По предварительным данным, экипаж авиарейса компании «Россия» Санкт-Петербург — Сочи во время полета принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за технических причин.

По факту экстренной посадки пассажирского самолета организовали проведение проверки. В аэропорту проводят прием пассажиров. По итогам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: летевший из Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за разлитого чая. Инцидент произошел утром 12 апреля на борту авиарейса Сочи — Москва в аэропорту Шереметьево.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях