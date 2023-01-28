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Лесопарковый зеленый пояс в Туапсе увеличат на 10 гектаров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesoparkovyj-zelenyj-poyas-v-tuapse-uvelichat-na-10-gektarov
Лесопарковый зеленый пояс в Туапсе увеличат на 10 гектаров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Территорию мыса Кадош планируют увеличить за счет участков на улице Новой. Об этом сообщил замглавы Краснодарского края Роман Лузинов на совещании по вопросам прекращения застройки и сохранения зеленого фонда мыса Кадош.

Лузинов подчеркнул, что сохранение зеленого фонда является одной из первостепенных задач.

«Для принятия взвешенного решения мы проводим натурные осмотры территорий, с целью исключения спорных вопросов и разногласий во мнениях. Сохранение зеленого фонда — сейчас одна из первостепенных задач курортного региона, поэтому подобные территории нам необходимо максимально наделить привилегиями охраняемой местности», — сказал вице-губернатор.

Таким образом, площадь лесопаркового зеленого пояса Туапсе увеличится на 10 га и превысит 323 га.

По данным министерства природных ресурсов края, Туапсинский район входит в тройку лидеров по количеству ООПТ регионального значения на Кубани. В границах муниципалитета находится 46 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь — порядка 76 тыс. га.

Работу по созданию зеленых зон, ООПТ местного значения ведутся 2016 года по поручению главы региона Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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