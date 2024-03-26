Лесные земли на берегу Краснодарского водохранилища вернули в собственность РФ

В Краснодаре Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об аннулировании права собственности местного жителя на земли на берегу водохранилища.

Местные жители в 2011 году арендовали у минприроды края часть лесного фонда на берегу водохранилища. Они облагородили участок и использовали его для отдыха, однако спустя время выяснилось, что земля стала частной — у нее появился статус ИЖС.

Выяснили, что одна из местных жительниц получила долю сельхозземель в станице Старокорсунской в наследство. При выделении доли ее участок оказался на месте земель лесного фонда — в 10 км от станицы. Те земли, которые считались лесным фондом, из-за решения суда поставили на кадастровый учет и присвоили им статус ИЖС.

Арендаторы постановление оспорили — тогда участок сняли с кадастрового учета и вернули ему прежний статус.

В 2022 году местный житель обратился в суд для пересмотра решения из-за вновь открывшихся обстоятельств — собственник участка изменился. Октябрьский районный суд Краснодара зарегистрировал за местным жителем право частной собственности на земли. Суд признал сделку по передаче права собственности на участок ИЖС состоявшейся.

В 2023 году арендаторы и минприроды обжаловали решение в апелляционном суде, но жалобу так и не рассмотрели из-за отмены предыдущего решения.

Прокуратура в новом иске заявила, что участок лесного фонда площадью 4,4 га на улице Приморской в хуторе Ленина относится к Краснодарскому лесничеству, а лесные земли не подлежат приватизации. Иск суд удовлетворил, сообщает «Ъ-Кубань».

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