Лесной пожар выжег 3 тыс. кв. метров сухой травы в Армавире

Задымление со стороны леса в Армавире выявила вечером 26 мая система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

На место выехала бригада Армавирского филиала Краевого лесопожарного центра.

Прибыв на место в 19:15 на место задымления, специалисты выяснили, что горит сухая трава. Примерная площадь возгорания составила 0,2 га. В 19:50 возгорание удалось локализовать на примерной площади 0,3 га. Ликвидировали пожар на той же площади в 20:10.

В общей сложности в тушении лесного пожара участвовали четыре человека и две единицы техники, сообщает пресс-служба Краевого лесопожарного центра.

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