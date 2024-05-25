Крыша двухэтажного дома загорелась в Красной Поляне
Происшествия
25.05.2024 17:37
Сообщение о пожаре на улице Волоколамской в Красной Поляне поступило в экстренные службы 25 мая в 16:58.
Прибыв на место в 17:08 пожарные установили, что горит кровля двухэтажного частного дома. Огонь охватил 150 кв. м.
В 17:24 пожар локализовали. К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и пять единиц техники. О ликвидации пожара сообщили в 18:57.
«По уточненной информации, к сожалению, есть один пострадавший», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: пять человек эвакуировали из горящего жилого дома на Дубинке в Краснодаре.