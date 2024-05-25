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Крыша двухэтажного дома загорелась в Красной Поляне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-dvuhetazhnogo-doma-zagorelas-v-krasnoj-polyane
Крыша двухэтажного дома загорелась в Красной Поляне
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о пожаре на улице Волоколамской в Красной Поляне поступило в экстренные службы 25 мая в 16:58.

Прибыв на место в 17:08 пожарные установили, что горит кровля двухэтажного частного дома. Огонь охватил 150 кв. м.

В 17:24 пожар локализовали. К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и пять единиц техники. О ликвидации пожара сообщили в 18:57.

«По уточненной информации, к сожалению, есть один пострадавший», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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