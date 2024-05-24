Пять человек эвакуировали из горящего жилого дома на Дубинке в Краснодаре

Возгорание произошло вечером 24 мая на улице 1-й проезд Стасова.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 17:50. Прибывшие на место спасатели установили, что в жилом доме загорелась кровля на площади 50 кв. метров.

В 18:08 пожар в доме локализовали. С огнем в жилом помещении на Дубинке борются 8 человек и 2 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Из горящего дома эвакуировали 5 человек. В 18:51 пожар полностью ликвидировали., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожар площадью 1000 кв. метров произошел на овощебазе в Краснодаре. Возгорание на крупном коммерческом объекте произошло рано утром 19 мая в хуторе Ленина на улице Обрезной.