Лесной пожар вновь вспыхнул возле турбаз под Геленджиком

Задымление со стороны леса появилось 9 сентября около 4:00 в районе турбазы «Статус».

На место выехали лесопожарные бригады краевого лесопожарного центра. По прибытии обнаружили возгорание сухой травы.

В 04:20 лесной пожар локализовали на примерной площади 0,8 га. В 10:20 возгорание ликвидировали на той же площади. Пожар тушили 42 человек и 9 единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра в Telegram.

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