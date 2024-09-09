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Лесной пожар вновь вспыхнул возле турбаз под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-vnov-vspyhnul-vozle-turbaz-pod-gelendzhikom
Лесной пожар вновь вспыхнул возле турбаз под Геленджиком
Фото t.me/krd_klpc

Задымление со стороны леса появилось 9 сентября около 4:00 в районе турбазы «Статус».

На место выехали лесопожарные бригады краевого лесопожарного центра. По прибытии обнаружили возгорание сухой травы.

В 04:20 лесной пожар локализовали на примерной площади 0,8 га. В 10:20 возгорание ликвидировали на той же площади. Пожар тушили 42 человек и 9 единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра в Telegram.

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