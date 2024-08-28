Лесной пожар в Усть-Лабинском районе потушили

Лесная подстилка загорелась вечером 27 августа в районе станицы Ладожской.

Только 28 августа в 15:30 сотрудники лесопожарного центра ликвидировали пожар на примерной площади 5 га.

В ликвидации лесного пожара задействовали 26 человек и 7 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на момент прибытия на место специалистов площадь пожара составляла 1 га. Возгорание квалифицировали как лесной пожар в Усть-Лабинском участковом лесничестве.

Борьбу с огнем начали 27 августа в 21:40. В 00:30 28 августа пожар локализовали на площади 5 га.