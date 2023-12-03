Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали на площади 6 га

Пожар в в Гойтхском участковом лесничестве начался днем 3 декабря.

В 20:15 специалистам удалось локализовать возгорание на примерной площади 6 га. В ликвидации пожара участвуют 27 человек и восемь единиц техники, сообщает сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

В пресс-службе администрации Туапсинского района сообщили, что населенным пунктам ничего не угрожает.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар тушат с 14:45. Изначально его площадь составляла 0,8 га.