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Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали на площади 6 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-v-tuapsinskom-rajone-lokalizovali-na-ploshhadi-6-ga
Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали на площади 6 га
Фото t.me/krd_klpc

Пожар в в Гойтхском участковом лесничестве начался днем 3 декабря.

В 20:15 специалистам удалось локализовать возгорание на примерной площади 6 га.  В ликвидации пожара участвуют 27 человек и восемь единиц техники, сообщает сообщает  пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

В пресс-службе администрации Туапсинского района сообщили, что населенным пунктам ничего не угрожает.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар тушат с 14:45. Изначально его площадь составляла 0,8 га.

 

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