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Лесной пожар произошел в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-proizoshel-v-tuapsinskom-rajone
Лесной пожар произошел в Туапсинском районе
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о возгорании в районе села Гойтх со стороны леса поступило специалистам Краевого лесопожарного центра днем 3 декабря.

Прибыв на место в 14:45, пожарные обнаружили лесной пожар в Пшишском лесничестве Гойтхском участковом лесничестве. Огонь охватил 0,8 га. В ликвидации пожара участвуют четыре человека и одна единица техники.

«Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил средств для скорейшей локализации лесного пожара, — сообщает  пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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