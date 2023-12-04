Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Лесной пожар в Туапсинском районе ликвидировали на площади 8,2 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-v-tuapsinskom-rajone-likvidirovali-na-ploshhadi-8-2-ga
Лесной пожар в Туапсинском районе ликвидировали на площади 8,2 га
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о пожаре в районе поселка Гойтх поступило в Краевой лесопожарный центр 3 декабря.

Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания. Лесной пожар потушили 4 декабря в 9:15. Его площадь составила около 8,2 га.

В тушении пожара участвовали 57 человек и 15 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 14:45 3 ноября пожарные обнаружили лесной пожар в Пшишском лесничестве Гойтхском участковом лесничестве. Огонь охватил 0,8 га. В 20:15 возгорание локализовали на примерной площади 6 га.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях