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Лесной пожар потушили возле Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-tushat-vozle-anastasievskih-vodopadov-v-tuapsinskom-rajone
Лесной пожар потушили возле Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание лесной подстилки зафиксировали в районе села Кривенковского.

Площадь лесного пожара возле Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе составила 1,9 га.

В 16:35 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар. Еще через 10 минут его полностью потушили.

В тушении были задействованы 22 человека и 6 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

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