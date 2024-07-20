Лесной пожар потушили возле Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе

Возгорание лесной подстилки зафиксировали в районе села Кривенковского.

Площадь лесного пожара возле Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе составила 1,9 га.

В 16:35 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар. Еще через 10 минут его полностью потушили.

В тушении были задействованы 22 человека и 6 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

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