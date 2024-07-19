Лесной пожар площадью 4 га в Туапсинском районе полностью потушили

Возгорание в лесу заметили днем 18 июля в границах сел Кривенковского, Георгиевского и Анастасиевки.

В 12:25 лесной пожар полностью потушили на примерной площади 4 га. На месте работали 59 человек и 17 единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление заметили в районе урочища в лесу Туапсинского района. Спустя несколько часов площадь тлеющих очагов достигла 1,5 га, к вечеру дымящиеся очаги выросли до площади 3,2 га. Утром 19 июля возгорание локализовали на площади 4 га.