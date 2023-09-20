Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Лесной пожар под Туапсе ликвидировали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-pod-tuapse-likvidirovali
Лесной пожар под Туапсе ликвидировали
Фото t.me/krd_klpc

Пожар произошел 20 сентября около 11:00 в районе улицы Кириченко в Туапсе.

В 14:50 лесной пожар ликвидировали на площади около 0,4 га. В тушении возгорания было задействовано 22 человека и 6 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление со стороны леса обнаружила система дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». В 11:20 пожарные прибыли на место и обнаружили, что горит сухая трава на территории Небугского участкового лесничества. В 12:00 огонь локализовали на площади около 0,4 га.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях