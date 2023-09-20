Лесной пожар площадью 0,4 га произошел под Туапсе

Задымление со стороны леса в районе улицы Кириченко в Туапсе 20 сентября около 11:00 обнаружила система дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель».

В район пожара выехали лесопожарные бригады Туапсинского филиала лесопожарного центра в составе 6 человек и 2 единиц техник.

В 11:20 пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание сухой травы на территории Небугского участкового лесничества.

В 12:00 лесной пожар локализовали на площади около 0,4 га. Ликвидация пожара продолжается, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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