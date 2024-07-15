Лесной пожар под Новороссийском: с огнем борются более 300 человек

В урочище Сухая Щель произошел лесной пожар — огонь охватил 62 га земли. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось. Спасатели эвакуировали туристов из нескольких баз отдыха. С огнем до сих пор борются 320 человек, а с воздуха воду сбрасывает авиация.

«Огня как такого уже нет. Осталась лишь выжженная земля. Местами еще идет дым, поэтому тушение не прекращается ни на минуту. Только с помощью авиации выполнено более 30 сбросов воды. Вертолеты и самолет не прекращают летать», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

К работе подключили самолет Ил-76. Кроме авиации, в борьбе с огнем задействованы 84 единицы техники и более 300 человек — это специалисты МЧС России, Кубань-СПАС, краевого минприроды, казаки и волонтеры. В их числе житель хутора Дюрсо Артем Широков. Как только он узнал о пожаре, сразу начал помогать спасателям. Всю ночь ездил раздавать еду и воду.

«Воды хватает, все сыты, таблетки всем развез. К каждой патрульной машине подхожу и спрашиваю, что надо», — рассказывает волонтер Артем Широков.

На территории базы отдыха «Голубая Волна» уничтожено огнем восемь строений и пять легковых автомобилей, еще 60 строений сгорели на базе «Романтик». Всего эвакуировали 585 человек, в пункте временного размещения находятся 17 человек, из них двое детей.

«Сейчас работает более 80 единиц техники. Пострадали практически 62 га земли, 58 жилых и 10 нежилых построек. Работаем оперативно, все вопросы решаются в ускоренном режиме», ― отмечает министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

За медицинской помощью в первую городскую больницу Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались.

«К тушению пожара привлечено более 300 человек и свыше 84 единиц техники, работает авиация МЧС России. Сейчас привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Работы по тушению пожара продолжаются», — подчеркивает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Площадь пожара составила 62 гектара. На месте ЧП работает оперативный штаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело о халатности возбуждено в связи с лесным пожаром в Новороссийске. Следователи выясняют точную причину возгорания.