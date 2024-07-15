Лесной пожар под Новороссийском локализован на площади 62 гектара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с заместителем министра по делам ГО и ЧС Анатолием Супруновским во время облета территории осмотрел площадь возгорания.

«Прямо сейчас вместе с Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача — полностью ликвидировать горение», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Для тушения возгорания использовали авиацию, было произведено 139 сбросов воды, задействовано 425 человек и 88 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара. Кроме того, два новых лесных пожара зафиксировали 15 июля в Краснодарском крае.