Лесной пожар под Армавиром потушили

Лес загорелся 18 апреля около 16:00 в окрестностях поселка Прикубанского под Армавиром.

Сотрудники Краевого лесопожарного центра в 18:30 локализовали возгорание на примерной площади 1 га. В 22:00 пожар ликвидировали.

В тушении лесного пожара было задействовано 12 человек и 5 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в Лабинском лесничестве Армавирского участкового лесничества обнаружила система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».