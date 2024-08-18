Лесной пожар под Анапой полностью потушили
Происшествия
18.08.2024 09:47
Пожар в лесу между селами Варваровка и Сукко разгорелся 17 августа около 17:00.
К 17:20 очаги возгорания и задымление охватили примерно 0,5 га.
В 19:40 специалисты лесопожарного центра локализовали лесной пожар на площади 0,21 га. И 18 августа около 6:00 возгорание было полностью ликвидировано.
В тушении лесного пожара под Анапой были задействованы 41 человек и 13 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
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