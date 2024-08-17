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Лесного поджигателя оштрафовали в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnogo-podzhigatelya-oshtrafovali-v-gelendzhike
Лесного поджигателя оштрафовали в Геленджике
Фото t.me/GlnNews

Местные жители заметили подозрительного мужчину на улице Советской 16 августа.

Они сняли на видео, как мужчина поджег сухую хвою возле дороги. Прохожие успели потушить возгорание, нарушителя задержали.

Поджигателя доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве за нарушение общественного порядка. По факту возможного поджога проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД России по Геленджику.

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