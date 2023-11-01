Лесной пожар площадью 5 га произошел около горы Большой Тхач в Мостовском районе

Задымление в районе горы Большой Тхач 31 октября обнаружила система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров.

На место выехали лесопожарные бригады филиалов Краевого лесопожарного центра. Работы по мониторингу осложнялись сложным рельефом горной местности, туманом, отсутствием подъездных путей для техники. Работы по обнаружению пожара затянулись на сутки.

Пожарные прибыли на место пожара 1 ноября. Установили, что горит сухая трава на площади 5 га в Мостовском лесничестве Соленовском участковом лесничестве.

Сейчас на место стягивают дополнительную технику и увеличивают группировку пожарных. На месте работают 32 человека и 11 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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