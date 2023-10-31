Пожар площадью 8,9 га потушили у Чай-горы в Краснодарском крае

Сотрудники лесопожарного центра заметили сильное задымление в горах Мостовского района и выехали на место для мониторинга.

Понять откуда идет дым сразу не получилось из-за сильного тумана, окутавшего горную местность. Работу по мониторингу также осложняли труднодоступность места и горный рельеф. Обнаружить лесной пожар удалось только спустя несколько суток. На помощь Мостовским специалистам приехали пожарные из соседних районов.

Выяснилось, что в районе Чай-горы в Соленовском участковом лесничестве загорелась сухая трава на площади 6 га. Позже возгорание локализовали на площади 8,9 га.

Спустя некоторое время лесной пожар в горах Мостовского района удалось полностью потушить. На месте работали 12 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба «Краевого лесопожарного центра».

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