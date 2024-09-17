Лесной пожар площадью 1 га в Каневском районе тушили более 16 часов

Сообщение о задымлении в районе поселка Веселый со стороны леса поступило на пульт диспетчерской службы краевого лесопопожарного центра днем 16 сентября.

Прибывшие на место бригады установили, что загорелась сухая трава, и приступили к тушению. Лесничий квалифицировал возгорание как лесной пожар на площади 0,5 га.

В 16:50 пожар удалось локализовать на площади 1 га. Возгорание ликвидировали 17 сентября в 8:00. На месте работали 38 человек и 15 единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — напомнили в пресс-службе краевого лесопожарного центра в Telegram.

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