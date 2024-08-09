Лес загорелся в районе знаменитой Голубой Бездны в Геленджике

Сообщение о пожаре в Голубой Бездне поступило в экстренные службы 9 августа в 14:55.

На место выехали пожарные МКУ «Служба спасения» Геленджик, сотрудники МЧС и лесопожарного центра. Локализовать возгорание удалось в 15:32, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

На курорте действует пятый класс пожароопасности. В случае возникновения ЧС нужно звонить по телефонам 101, 112, +7(800)100-94-00, +7(86141)2-08-95.

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