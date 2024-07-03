Лес загорелся на площади 500 кв. метров в Северском районе

Задымление со стороны леса в районе станицы Крепостной днем 3 июля обнаружила система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

В 12:30 на место задымления прибыла лесопожарная бригада Крымского филиала Краевого лесопожарного центра и обнаружила лесной пожар в Афипском лесничестве Крепостного участкового лесничества. Площадь возгорания составила 0,05 га.

В 12:50 лесной пожар локализовали, в 14:15 — ликвидировали. В тушении пожара участвовали 3 человека и 2 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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