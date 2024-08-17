Лес загорелся на площади 0,5 га под Анапой
Происшествия
17.08.2024 18:32
Лесной пожар произошел вечером 17 августа между поселками Варваровка и Сукко.
Сообщение о возгорании в Новороссийском лесничестве, Анапском участковом лесничестве в квартале 9 поступило в 17:05 от краевого лесопожарного центра. Лесная подстилка загорелась на площади 0,2 га.
В 17:20 площадь пожара выросла до 0,5 га. На месте работают 25 человек и 9 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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