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Лес площадью 850 кв. метров загорелся на горе Пикет в Сочинском нацпарке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/les-ploshhadyu-850-kv-metrov-zagorelsya-na-gore-piket-v-sochinskom-natsparke
Лес площадью 850 кв. метров загорелся на горе Пикет в Сочинском нацпарке
Фото t.me/sochitypical

Пожар произошел вечером 25 февраля в селе Юрт Хостинского района Сочи.

Сообщение о возгорании на горе Пикет поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 19:40. На место выехали подразделения и установили, что горит лесная подстилка площадью 850 кв. метров.

В 20:24 пожар локализовали на той же площади, в 20:27 полностью потушили. На месте работали 29 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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