«Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана про» в России

Первые магазины обновят до конца 2024 года, дизайн сайта и приложения — в ближайшее время.

Французская компания Adeo, которая владеет брендом Leroy Merlin, решила передать управление компанией в Росси местному менеджменту. Именно последний принял решение об изменении торговой марки на российском рынке.

«Компания продолжит работу под новым брендом «Лемана про». Ребрендинг будет осуществлен поэтапно. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — рассказали в ретейлере.

В ребрендинг войдет замена вывесок, униформы сотрудников, транспорта и других элементов корпоративного стиля. В ближайшее время обновят сайт и приложение.

Новый логотип состоит из желтых и графитовых оттенков — он включает стилизованное изображение дома.

Название Lemana Pro отражает ключевые приоритеты компании:»Lе» — от Leader (лидер), «Ма» — от французского Maison («дом»), «Nа» — от Nature (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.

В компании отметили, что на ее текущую деятельность, работу сотрудников, отношения с партнерами и обслуживание клиентов ребрендинг никак не повлияет.

«Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат свою работу в прежнем режиме», — цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

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