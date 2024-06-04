Курортный бренд Туапсинского района представили в новом стиле

Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал, что муниципалитет входит в этот курортный сезон с новой стилистикой туристического бренда.

По словам главы муниципалитете, в новом стиле используются символы, прежде всего олицетворяющие красоту местной природы — море и горы.

«Отдельно решили выделить скалу Киселева как главную нашу достопримечательность, созданную природой. И дольмены — археологические памятники, над разгадкой появления которых до сих пор работают ученые всего мира», — написал Сергей Бойко в Telegram.

В одном из знаков угадываются пятиконечная звезда и флаг — символы патриотизма и героизма, исторического прошлого Туапсинского района, отметил глава муниципалитета.

«В нынешней айдентике роль играют не только символы, но и цвета. С синим морем и зелеными горами все понятно. Красный — цвет города воинской славы, он также показывает развитие и движения вперед. Оранжевый олицетворяет солнце, связан с древнейшим культурным наследием нашего района. Фиолетовый получается смешением основных оттенков гербов города и района», — объяснил Сергей Бойко.

Он добавил, что новые символы отражают характерные черты Туапсинского района — это спокойный отдых на пляже, активный — в горах, а также занимательно-познавательный — посещение исторических достопримечательностей и мест боевой славы.

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