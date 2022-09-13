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Леонид Слуцкий высоко оценил организацию выборов в Краснодарском крае

Политика
13.09.2022 17:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/leonid-slutskij-vysoko-otsenil-organizatsiyu-vyborov-v-krasnodarskom-krae
Леонид Слуцкий высоко оценил организацию выборов в Краснодарском крае
Фото Сергее Фадеичева/ТАСС

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий оценил прошедшие выборы и работу оппозиции. Отдельно он отметил Краснодарский край.

«На Кубани партии удалось достичь результата за счет отсутствия давления на оппозицию», — заявил Леонид Слуцкий с трибуны Госдумы в прямом эфире.

В новый состав Законодательного собрания Краснодарского края войдут два представителя ЛДПР. Это Иван Тутушкин и Вероника Иванчикова.

Ранее Слуцкий заявил о том, что итоги выборов для ЛДПР лучше ожидаемых.

«Должен сказать, что мы с 29 августа по 8 сентября находились в поездке — Саратов, Краснодарский край, Пенза, Удмуртия, Сахалин, Владикавказ. Вместе с тем посетили все регионы, где предстояли выборы в заксобрания, и будем дальше находиться в регионах, работать [с ними] в ежедневном режиме. В целом, результат несколько опережает тот, который мы закладывали несколько месяцев назад», — цитирует политика ТАСС.

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