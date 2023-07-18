Леонид Брежнев стал почетным жителем Новороссийска

Решение об этом единогласно приняли местные депутаты на очередном заседании городской Думы, в котором приняли участие мэр Новороссийска Андрей Кравченко и депутат ЗСК Сергей Ярышев.

Бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города Новороссийска».

Кроме того, депутаты предложили более значимо увековечить память Брежнева в Новороссийске, ведь в свое время политик многое сделал для развития города. В честь него могут назвать одну из новых улиц, бульвар или сквер.

Мэр Новороссийска поддержал инициативу парламентариев, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Леонид Брежнев участвовал в боях на Малой Земле и был инициатором присвоения Новороссийску звания «Город-герой». Леонид Брежнев с 1964 по 1982 занимал высшую должность в Коммунистической партии Советского Союза. В течение 18 лет он фактически был руководителем СССР.

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