Ленини: лучший гол за ФК «Краснодар» я забил в день, когда узнал, что буду отцом

Опорный полузащитник Кевин Ленини провел за ФК «Краснодар» ровно 100 матчей. В честь знаменательного события игроку вручили памятную джерси.

В краснодарский клуб 28-летний полузащитник перешел осенью 2022 года из португальского «Шавеша». Юбилейным матчем за «Краснодар» для него стала игра 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

По словам Ленини, он рад, что смог достичь такой важной и особенной отметки. Он отметил, что это заслуга всей команды футбольного клуба.

«Я рад и благодарю клуб, моих партнеров и тренерский штаб, потому что это заслуга каждого. Для меня все было новым. Это было началом нового этапа в моей жизни. Я был впечатлен местной инфраструктурой. Я сразу понял, что это очень большой клуб», — рассказал кабовердиец пресс-службе «Краснодара».

Футболист признался, что адаптация после переезда в столицу Краснодарского края не была гладкой, но он смог быстро с ней справиться.

Среди своих самых запоминающихся игр Ленини назвал матч со «Спартаком» и домашнюю игру с ЦСКА. Вспоминая свои лучшие голы, футболист сделал неожиданное признание.

«Думаю, что эти игры больше запомнились, несмотря на то, что все игры важны. Думаю, что Оренбург или Самара (ФК «Крылья Советов» — прим. ред.) дома. Считаю, что этот гол был особенным, потому что это был день, когда я узнал, что буду отцом. Моя жена сделала для меня сюрприз», — поделился полузащитник.

Кевин Ленини поблагодарил болельщиков клуба и отметил, что их поддержка очень важна для футболистов, которые заряжаются от нее.

«Они нам очень помогают, поддерживают в хорошие и плохие моменты. Хотел бы поблагодарить всех их и попросить, чтобы продолжали верить в нас и быть нашей опорой», — подытожил игрок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кевин Ленини помог сборной Кабо-Верде впервые выйти в ЧМ. В составе национальной команды Кабо-Верде футболист ассистом помог сыграть вничью в матче с Ливией.

